مانشستر سيتي يخوض مباراة استعدادية للموسم المقبل في اليابان

أعلن نادي مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه سيخوض مباراة استعدادية للموسم المقبل في اليابان لأول مرة عندما يواجه يوكوهاما إف. مارينوس في 27 يوليو/ تموز.

ونادي مارينوس جزء من مجموعة سيتي لكرة القدم وسيلعب الفريقان في النسخة الأولى من الكأس الأوروبية اليابانية.

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وقال عمر برادة المدير التنفيذي للعمليات في مانشستر سيتي: "يسعدنا الاعلان عن أول مباراة لمانشستر سيتي في اليابان . النادي لديه قاعدة من المشجعين الشغوفين ونحن متحمسون للعب أمام هذه الجماهير للمرة الأولى"، بحسب "الموقع الرسمي لمانشستر سيتي" على الإنترنت.

وأضاف: "ستكون لحظة خاصة بالنسبة لمجموعة سيتي لكرة القدم حيث سيلتقي مانشستر سيتي ويوكوهاما إف مارينوس في مباراة ستمنح المدرب بيب جوارديولا وفريقه فرصة رائعة للاستعداد للموسم القادم".

وسيعلن سيتي في الأسابيع المقبلة المزيد من التفاصيل عن مباريات أخرى ضمن جولته الآسيوية التي تسبق انطلاق الموسم الجديد.