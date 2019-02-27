بالصور... السعودية تطلق أول بطولة للاتحاد السعودي للكارتينغ

وتستمر البطولة حتى 6 أبريل/ نيسان المقبل، وتضم أربع فئات: "الفئة العامة وفئة الأشبال وفئة السيدات وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة ممن لا تمنعهم الإعاقة من المشاركة في البطولة، بمشاركة الهواة والمحترفين في قيادة سيارات الكارتنغ، وبحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الأمير خالد بن سلطان الفيصل".
وتابع الأمير خالد، أن الاتحاد السعودي للسيارات يدعم أبناء وبنات الوطن الموهوبين في قيادة السيارات، ويعمل على صقل موهبتهم، ونقلهم من الهواية إلى الاحتراف.
من جانبه أعربت سائقة سباقات الكارتنغ والحلبات للسيارات السعودية، أمجاد العمري، خلال تصريحها لـ"سبوتنيك"، عن سعادته بالمشاركة في البطولة الأولى لسيارات "الكارتينغ" في السعودية، وإقامة البطولة للرجال والنساء تحت مظلة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.
وتتمنى العمري، إقامة المسابقة بشكل سنوي لإتاحة الفرصة للجميع، لعمل منتخب سعودي محترف يشارك في البطولات الدولية للسيارات، ورفع روح التنافس بين الشباب للتطوير، والمواصلة في عمل تدريبات على مستوى فني، يزيد من المهارات في ممارسة اللعبة.
وأكدت العمري وجود سعوديين من الجنسين محترفين في قيادة السيارات بكافة أنواعها، يتمتعون بالكفاءة العالية لتمثيل السعودية في المحافل الدولية، ورفع العلم السعودي فوق المنصات العالمية، وبطولة الكارتينغ اليوم تبرز الكثير من المحترفين في قيادة السيارات.
- السعودية تطلق أول بطولة للاتحاد السعودي للكارتينغ© Sputnik . M.Elbekhit
- السعودية تطلق أول بطولة للاتحاد السعودي للكارتينغ© Sputnik . M.Elbekhit
- السعودية تطلق أول بطولة للاتحاد السعودي للكارتينغ© Sputnik . M.Elbekhit
- السعودية تطلق أول بطولة للاتحاد السعودي للكارتينغ© Sputnik . M.Elbekhit
من جانبه عبرة المهندسة الطبية، وعضو الجمعية السعودية للهندسة الطبية، هاوية رياضة السيارات، السعودية أفنان المرغلاني، خلال تصريحها لـ"سبوتنيك"، عن سعادتها بالمشاركة في البطولة الأولى لسباق سيارات الكارتينغ، وشكرها للاتحاد السعودية للسيارات بإقامة البطولة، ودعمها، وإتاحة الفرصة للهواة بممارسة هوايتهم قيادة سيارات الكارتينغ وسط جو مفعم بروح التنافس، كما أسعدتنا مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة البارعة، وتحقيقهم نتائج إيجابية.
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