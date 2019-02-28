بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس إسبانيا (0-3)

تأهل برشلونة إلى نهائي كأس إسبانيا، عقب الفوز على مضيفه ريال مدريد بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي المسابقة.

أحرز ثلاثية البلوغرانا، لويس سواريز (هاتريك) في الدقائق 50 و69 و73.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب كامب نو، قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

يذكر أن برشلونة ينتظر في النهائي، الفائز من مواجهة فالنسيا وريال بيتيس.