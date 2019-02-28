بعد الهدف الثالث...راموس يطلب من رفاقه عدم السماح لبرشلونة بتسجيل 6 أهداف

سيكون برشلونة بانتظار لقاء فالنسيا وريال بيتيس لمعرفة خصمه في النهائي المقرر إقامته بملعب "بنيتو فيامارين" معقل بيتيس، في 25 مايو/أيار المقبل.
اللقاء الذي شهد تسجيل برشلونة لثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها كل من الأورغواياني لويس سواريز هدفين والفرنسي فاران مدافع ريال مدريد خطأ في مرماه.
اللقاء شهد حدثا غريبا في الدقيقة 73 من عمر المباراة عندما طالب قائد ريال مدريد رفاقه بعدم السماح لبرشلونة بتسجيل ستة أهداف، بحسب مانقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
ويعتبر هذا النهائي السادس على التوالي لبرشلونة في نهائي الكأس، وهو صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة بـ30 لقبا.
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