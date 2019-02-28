بعد الهدف الثالث...راموس يطلب من رفاقه عدم السماح لبرشلونة بتسجيل 6 أهداف

تغلب برشلونة الإسباني على غريمه التقليدي ريال مدريد في عقر داره بثلاثة أهداف نظيفة، في إياب الدور النصف النهائي من كأس الملك، ليتأهل للنهائي 41 في تاريخه.

سيكون برشلونة بانتظار لقاء فالنسيا وريال بيتيس لمعرفة خصمه في النهائي المقرر إقامته بملعب "بنيتو فيامارين" معقل بيتيس، في 25 مايو/أيار المقبل.

© REUTERS / Juan Medina برشلونة يعبر ريال مدريد إلى نهائي كأس إسبانيا

اللقاء الذي شهد تسجيل برشلونة لثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها كل من الأورغواياني لويس سواريز هدفين والفرنسي فاران مدافع ريال مدريد خطأ في مرماه.

اللقاء شهد حدثا غريبا في الدقيقة 73 من عمر المباراة عندما طالب قائد ريال مدريد رفاقه بعدم السماح لبرشلونة بتسجيل ستة أهداف، بحسب مانقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

ويعتبر هذا النهائي السادس على التوالي لبرشلونة في نهائي الكأس، وهو صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة بـ30 لقبا.