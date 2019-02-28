إصابة قوية للاعب ريال مدريد تهدد حضوره في الكلاسيكو القادم (صورة)

خسائر ريال مدريد لم تتوقف بخروجه من بطولة كأس الملك فقط وخسارته أمام غريمه التقليدي برشلونة على أرضه وأمام جمهوره فحسب.

شهدت المباراة تعرض الفرنسي مدافع الملكي، رافاييل فاران، لإصابة بركبته بعد تدخل قوي مع مهاجم برشلونة الأوروغواياني لويس سواريز.

ونشر الفرنسي صورة لركبته التي تعرضت لبعض الجروح، على صفحته الخاصة على "إنستغرام".

© Photo/ instagram//raphaelvarane اصابة فاران لاعب ريال مدريد

ولم يتم تحديد موقف الفرنسي من المشاركة في مباراة السبت أمام برشلونة لحساب بطولة الدوري الإسباني بدرجته الأولى، إذ يلتقيا مجددا على نفس الملعب بالعاصمة الإسبانية.

يذكر بأن برشلونة تغلب على ريال مدريد بثلاثة أهداف نظيفة في إياب الدور النصف نهائي من كأس الملك ليتأهل للمباراة النهائية على حسابه.