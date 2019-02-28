رئيس ريال مدريد يتحدث عن عودة مورينيو إلى الملكي وحزين على رحيل رونالدو

فجر الرئيس السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، رامون كالديرون، مفاجأة بشأن عودة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو إلى صفوف الفريق الملكي الموسم المقبل.

ويرى رئيس نادي ريال مدريد السابق، أن الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدرب الحالي للنادي الملكي، لن يستمر في منصبه، خلال الفترة المقبلة.

وكتب كالديرون، عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "لدي شعور وأكثر من ذلك، أن الموسم المقبل، سيجلس مورينيو على دكة بدلاء ريال مدريد".

Tengo la sensación, y algo más, de que la próxima temporada Mourinho se sentará en el banquillo del @realmadrid — Ramón Calderón (@rcalderonorg) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

وأسف كالديرون على رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن ريال مدريد في الصيف الماضي، إلى يوفنتوس الإيطالي، بعد العجز الهجومي الذي ظهر عليه الفريق أمام برشلونة مساء الأربعاء، كاتبا "لعبنا أفضل من برشلونة وحصلنا على فرص أكثر للتسجيل، ولكن من كان يسجل الأهداف يعيش حالياً في تورينو".

El @realmadrid jugó mucho mejor que el Barcelona y tuvo muchas ocasiones para ganar el partido. Una pena que quien antes las convertía en gol ahora viva en Turín. — Ramón Calderón (@rcalderonorg) ٢٧ فبراير ٢٠١٩

وأقصي ريال مدريد من بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد الهزيمة بثلاثية نظيفة، أمس الأربعاء، على يد غريمه التقليدي برشلونة، وتأهل البلوجرانا للنهائي السادس على التوالي للبطولة.