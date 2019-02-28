سجن مشجع لنادي روما ثلاثة أعوام ونصف بسبب اعتداء في أنفيلد

عاقبت محكمة بريستون كراون، اليوم الخميس، أحد مشجعي نادي روما بالسجن ثلاثة أعوام ونصف العام بعد إدانته بالاعتداء على مشجع لليفربول خارج ملعب أنفيلد، ما تسبب في إصابات خطيرة برأسه قبل مباراة ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في أبريل/ نيسان الماضي.

أدين سيموني ماستريلي (30 عاما) بالاعتداء على شون كوكس، وهو أيرلندي يبلغ من العمر 53 عاما وأب لثلاثة أبناء قبل المباراة بين الفريقين، وفقا لصحيفة "ذا غارديان".

وقال القاضي مارك براون في حيثيات الحكم، إن المشجع الإيطالي، الذي تم تسليمه الشهر الماضي بناء على مذكرة اعتقال أوروبية، دمر حياة وأسرة مشجع ليفربول.

Italian Roma fan jailed for attack on Liverpool supporter https://t.co/lomohOs3Yf — Guardian news (@guardiannews) ٢٨ فبراير ٢٠١٩

ووصف جيمس بالوتا رئيس نادي روما، الذي قدم تبرعا شخصيا بقيمة 50 ألف يورو (56900 دولار) للإنفاق على علاج وإعادة تأهيل كوكس، الحادث بأنه "أكثر التصرفات غباء واستفزازا".

وقالت شونا ابنة كوكس، في بيان، وجهته إلى المحكمة إن أباها ذهب لمشاهدة المباراة مع أخيه لكنه "لم يعد أبدا".

وأضافت "هذا العنف والهجوم غير المبرر بحق أبي تركه في حالة صعبة. لم يعد مستقبله واضحا ولا نعرف كيف سيمضي قدما في الحياة. وهو ما يثير الخوف في نفوسنا".

وأردفت، "تركيزنا ينصب الآن على أن نوفر له الرعاية التي يحتاجها".