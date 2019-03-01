برشلونة يسخر من محاولة أفضل لاعب في العالم إيقاف ميسي في "الكلاسيكو" (صورة)

نشر الموقع الرسمي لنادي برشلونة الإسباني على صفحته الخاصة في "تويتر"، صورة من لقاء "الكلاسيكو" بين الغريمين ريال مدريد و برشلونة، وانتهى بفوز الكتلان.

الصورة التي نشرها الموقع شهدت محاولة لاعب وسط ريال، الكرواتي لوكا مودريتش، إيقاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وعلق الموقع على الصورة قائلا "الحصول على قميص ميسي أسهل بكثير من خلال متجرنا الإلكتروني".

🔵🔴 It's much easier to get a #Messi shirt by going to our online store 👉 https://t.co/Of4Zk6Ygg9 😋 pic.twitter.com/Q5VC9dtSXZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) ١ مارس ٢٠١٩

في تعليق على محاولة الكرواتي إيقاف ميسي.

يذكر بأن برشلونة تأهل للمباراة النهائية لكأس الملك بعد تخطيه عقبة غريمه التقليدي ريال مدريد بثلاثية نظيفة على أرض ملعبه في "سانتياغو برنابيو".