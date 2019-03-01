راشفورد يعود لتشكيلة يونايتد أمام ساوثامبتون ومارسيال يغيب

أعلن أولي جونار سولشار المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، أن المهاجم ماركوس راشفورد سيبدأ مواجهة ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت.

وأشار جونار إلى أن زميله أنطوني مارسيال لا يزال يعاني من إصابة في فخذه، بحسب الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد.

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وتعرض راشفورد للإصابة خلال التعادل السلبي مع ليفربول في أولد ترافورد، يوم الأحد الماضي، لكنه استكمل المباراة للنهاية بعد نفاد التغييرات الثلاثة.

ولم يشارك المهاجم البالغ عمره 21 عاما، الذي سجل تسعة أهداف في الدوري هذا الموسم، في التشكيلة الأساسية للفريق خلال الفوز 3-1 على ملعب كريستال بالاس يوم الأربعاء الماضي لكنه شارك كبديل في الشوط الثاني.

وقال سولشار للصحفيين اليوم: "شعر (راشفورد) بألم يوم الأربعاء لكنه سيكون جاهزا. ربما أدفع به من البداية أمام ساوثامبتون.

"تضع خطة ثم يتعرض البعض للإيقاف أو الإصابة. ايقاف أحد اللاعبين أو إصابته قد يؤدي إلى تغيير كبير في طريقة اللعب. الأمر الآن يتعلق باللاعبين المتاحين".

ولم يشارك مارسيال في أي مباراة منذ استبداله بين الشوطين خلال الخسارة 2-صفر في أولد ترافورد أمام باريس سان جيرمان في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا قبل أسبوعين.

وأضاف المدرب النرويجي: "التدريب الأخير اليوم ولن نخاطر بأي لاعب. لا يزال هناك عدة أيام أمام أنطوني حتى يصبح جاهزا لذلك ربما تكون التشكيلة مشابهة لتلك التي خاضت مباراة الأربعاء".