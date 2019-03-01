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20:05 01 مارس/ آذار 2019
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    زلاتان إبراهيموفيتش

    إبراهيموفيتش يحدد موعد تنفيذ رهانه مع بيكهام وينصح مبابي

    © AFP 2018 / VINCENZO PINTO
    رياضة
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    تحدث النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، عن بعض كواليس حياته الشخصية.

     وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال إبراهيموفيتش: "أبنائي يرفضون مساعدتي، عندما أحاول مساعدتهم يقولون لي أبي نحن نعلم ما نفعله أفضل منك".

    مهنة جديدة بعد الاعتزال
    كريستيانو رونالدو
    © AP Photo / Martin Rickett
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    وأضاف: "أصبحنا في منافسة الآن، إذا سألتهم فهم الأفضل، والأمهر، لا أجبرهم أن يكونوا محترفين، لكن أجبرهم على التدرب، والانضباط، أنا لا أحب الكسالى".

    وأوضح إبراهيموفيتش، أنه سيتحول إلى العمل بعد اعتزاله كرة القدم، مشيرا إلى أنه يحب العمل.

    تنفيذ الرهان

     

    وتابع: "سأنفذ الوعد الذي قطعته على نفسي بعد خسارة الرهان في كأس العالم، بمجرد أن يكون لدي الوقت سأفعل ذلك، أنا مشغول الآن".

    وطالب النجم الإنجليزي السابق دافيد بيكهام، أيقونة الكرة السويدية زلاتان إبراهيموفيتش بالرهان الذي أبرمه معه، قبل المباراة التي جمعت منتخبي بلادهما، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم 2018 بروسيا.

    وكان إبرا، قد قال عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستغرام": "إذا فازت إنجلترا على السويد سوف أشتري لك (بيكهام) العشاء من أي مكان في العالم، وإذا فازت السويد سوف تشتري لي ما أريده من (أحد المتاجر الشهيرة)".

    ورد بيكهام: "لو فاز منتخب السويد سأذهب معك إلى متجر (إيكيا)، وتشتري ما تريده لقصرك الجديد في لوس أنغلوس، ولكن إذا فازت إنجلترا، سوف تحضر مباراة لإنجلترا في ملعب ويمبلي وترتدي قميص المنتخب".

    واستطاع المنتخب الإنجليزي الفوز على نظيره السويدي، بهدفين مقابل لاشيء، ليتأهل منتخب الأسود الثلاثة إلى نصف نهائي البطولة — وقتها — ويفوز بيكهام بالرهان.

    ونشر بيكهام عبر صفحته الرسمية بموقع "إنستغرام" صورة معدلة لزلاتان، وهو يرتدي قميص المنتخب الإنجليزي، وكتب "هناك شخص ما سيأتي إلى ملعب ويمبلي مرة أخرى".

    إشادة ونصيحة لمبابي
    لاعب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي نال جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة
    © Sputnik . Alexey Filippov
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    أشاد إبراهيموفيتش، باللاعب الشاب كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان، مؤكدا أنه "لاعب رائع، حيث إنه شاب وفاز بالعديد من الألقاب في بداية مسيرته، كما أنه يطور قدراته ويؤدي عمله بجدية، وسيستمر".

    وأضاف إبرا: "يجب أن يتحلى مبابي بالتركيز مهما كانت الضجة المثارة حوله، ورغم كل ما يحدث له، ويكون حريصا على العمل بأكثر جدية ليكون أفضل".

    قوة مفرطة

    في سياق آخر، أشار زلاتان إلى أنه يشعر بأنه أكثر قوة من 2018، مضيفا أنه يتطلع لما هو أفضل في العام الجاري بالفوز بالبطولات مع فريقه.

    وواصل مهاجم مانشستر يونايتد السابق: "في العام الماضي لم تكن أولوياتي جالاكسي أو الدوري الأمريكي بل التعرف على مدى قدراتي وتحسن حالة ركبتي، والآن أشعر بأنني أفضل ولدي المزيد لأقدمه لهذا النادي وجماهيره".

    وأشار زلاتان إبراهيموفيتش إلى أنه راضٍ عن مستواه الموسم الماضي بشكل فردي، حيث سجل 22 هدفا في 27 مباراة، ولكن جماعيا، وصف عدم تأهل الفريق من الأدوار الإقصائية بالكارثة.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار مانشستر يونايتد, الدوري الأمريكي, مبابي, زلاتان إبراهيموفيتش, ديفيد بيكهام, السويد
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