بالفيديو... أهداف الأهلي والاتحاد... هدف السومة العالمي (ديربي جدة)

انتزع فريق "الأهلي" تعادلا ثمينا أمام ضيفه "الاتحاد" بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الجولة الـ22 من الدوري السعودي لكرة القدم.

وافتتح الاتحاد التسجيل في ديربي جدة المقام في مدينة الملك عبد الله الرياضية، بالدقيقة 70 من زمن اللقاء عن طريق روماريو ريكاردو دا سيلفا، من رأسية قوية.

ولكن تمكن السوري الدولي عمر السومة من التعادل للأهلي في الدقيقة 78 من زمن المباراة، من كرة مقصية عالمية.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب: عمر السومه في الدقيقة 78

الأهلي 1: 1 الاتحاد



#الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/HG9oaRWaK2 — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 1, 2019

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ورفع الأهلي بتعادله رصيده من النقاط إلى 37 نقطة في المركز الخامس، فيما ظل الاتحاد قابعا بالمركز الـ14 برصيد 16 نقطة فقط.