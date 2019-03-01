بالفيديو... أهداف الأهلي والاتحاد... هدف السومة العالمي (ديربي جدة)

وافتتح الاتحاد التسجيل في ديربي جدة المقام في مدينة الملك عبد الله الرياضية، بالدقيقة 70 من زمن اللقاء عن طريق روماريو ريكاردو دا سيلفا، من رأسية قوية.
ولكن تمكن السوري الدولي عمر السومة من التعادل للأهلي في الدقيقة 78 من زمن المباراة، من كرة مقصية عالمية.
🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الأهلي سجله اللاعب: عمر السومه في الدقيقة 78— الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) March 1, 2019
الأهلي 1: 1 الاتحاد
#الأهلي_الاتحاد pic.twitter.com/HG9oaRWaK2
ورفع الأهلي بتعادله رصيده من النقاط إلى 37 نقطة في المركز الخامس، فيما ظل الاتحاد قابعا بالمركز الـ14 برصيد 16 نقطة فقط.
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