بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة (0-1) في كلاسيكو الأرض

خسر نادي ريال مدريد الإسباني من نظيره برشلونة في كلاسيكو الأرض، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.