راموس يمارس هوايته المفضلة ضد ميسي (فيديو+صور)

نشبت مشادة بين سيرغيو راموس وليونيل ميسي قائدا ريال مدريد وبرشلونة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول للكلاسيكو على ملعب سانتياغو برنابيو، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ26 للدوري الإسباني.

وحدثت المشادة عندما قطع راموس الكرة من ميسي بعد تدخل عنيف ليسقط الأخير على الأرض، قبل أن تظهر الإعادة التلفزيونية اعتداء راموس بذراعه الأيسر في الهواء على وجه ليونيل ميسي.

Messi😡 encerrando Sérgio ramos 😡 pic.twitter.com/AWUCZgingT — Sammer esperança (@esperanca_souza) March 2, 2019

وانفجر ميسي غضبا ليدخل في مشادة كلامية مع راموس، قبل أن يفض الحكم الاشتباك بينهما.

وبعد المباراة، قال راموس، في مقابلة تليفزيونية: "كرة القدم لا تعترف إلا بالأهداف والكفاءة، لقد كان برشلونة هو الأفضل، وسجل الأهداف في المباراتين".

وحول حظوظ فريقه بالفوز بالليغا، رد بقوله: "برشلونة تقدم خطوة مهمة للغاية بهذا الفوز، وللأسف الفارق اتسع بيننا.. لكننا سنقاتل، لأن كل شيء ممكن".

وعن تدخله بعنف ضد ميسي، في نهاية الشوط الأول، قال راموس: "لقد كان تدخلا عاديا ولم يكن مقصودا.. لكن ميسي تعامل معه بشكل سيئ".

وخسر نادي ريال مدريد الإسباني من نظيره برشلونة في كلاسيكو الأرض، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في كلاسيكو الأرض راكيتيتش في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.

وبهذا الفوز يواصل برشلونة صدارته لليغا برصيد 60 نقطة فيما يقبع ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.