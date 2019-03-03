راموس يمارس هوايته المفضلة ضد ميسي (فيديو+صور)

وحدثت المشادة عندما قطع راموس الكرة من ميسي بعد تدخل عنيف ليسقط الأخير على الأرض، قبل أن تظهر الإعادة التلفزيونية اعتداء راموس بذراعه الأيسر في الهواء على وجه ليونيل ميسي.
Messi😡 encerrando Sérgio ramos 😡 pic.twitter.com/AWUCZgingT— Sammer esperança (@esperanca_souza) March 2, 2019
وانفجر ميسي غضبا ليدخل في مشادة كلامية مع راموس، قبل أن يفض الحكم الاشتباك بينهما.
Mood #Clasico #Messi #Ramos pic.twitter.com/CJgulssnsM— Anne (@wirlebendich) March 2, 2019
وبعد المباراة، قال راموس، في مقابلة تليفزيونية: "كرة القدم لا تعترف إلا بالأهداف والكفاءة، لقد كان برشلونة هو الأفضل، وسجل الأهداف في المباراتين".
وحول حظوظ فريقه بالفوز بالليغا، رد بقوله: "برشلونة تقدم خطوة مهمة للغاية بهذا الفوز، وللأسف الفارق اتسع بيننا.. لكننا سنقاتل، لأن كل شيء ممكن".
وعن تدخله بعنف ضد ميسي، في نهاية الشوط الأول، قال راموس: "لقد كان تدخلا عاديا ولم يكن مقصودا.. لكن ميسي تعامل معه بشكل سيئ".
Shots fired. pic.twitter.com/YJ6tKLMidB— B/R Football (@brfootball) March 2, 2019
وخسر نادي ريال مدريد الإسباني من نظيره برشلونة في كلاسيكو الأرض، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
Don’t make him angry. pic.twitter.com/5NXm9OfghY— B/R Football (@brfootball) March 2, 2019
أحرز هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في كلاسيكو الأرض راكيتيتش في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.
🔝 @LaLigaEN— FC Barcelona (@FCBarcelona) March 2, 2019
🔵🔴 pic.twitter.com/b4jawdtzjM
وبهذا الفوز يواصل برشلونة صدارته لليغا برصيد 60 نقطة فيما يقبع ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.
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