شاهد... لاعبو برشلونة يحتفلون بالفوز على ريال مدريد داخل غرفة الملابس

ونشر الحساب الرسمي لفريق برشلونة عبر "تويتر" فيديو لاحتفال ليونيل ميسي ورفاقه بالفوز على ريال مدريد في غرفة الملابس بطريقة حماسية.
😍 فرحة مستحقة… مرة أخرى🙌— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 2, 2019
⚽️ #ElClásico
🔵🔴#WeColorFootball pic.twitter.com/XaKUzcMeaS
أحرز هدف المباراة الوحيد لبرشلونة في كلاسيكو الأرض راكيتيتش في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.
وبهذا الفوز يواصل برشلونة صدارته لليغا برصيد 60 نقطة فيما يقبع ريال مدريد في المركز الثالث برصيد 48 نقطة.
💪مرفوع الهامة يمشي— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 2, 2019
🔝 @LaLiga
🔵🔴 pic.twitter.com/jSq2s1NnQJ
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