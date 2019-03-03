غوارديولا يؤكد غياب دي بروين فترة من الوقت بسبب الإصابة

يغيب لاعب الوسط البلجيكي، كيفين دي بروين، عن صفوف فريقه مانشستر سيتي خلال الفترة المقبلة بعد تعرضه للإصابة خلال مباراة بورنموث، السبت 2 مارس/آذار، والتي حسمها الفريق السماوي بهدف نظيف.

وفي هذا الصدد، قال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن صانع اللعب كيفن دي بروين سيغيب فترة عن الوقت، بسبب تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية، وفقا لموقع "فوتبول 365".

وخرج دي بروين مصابا في الشوط الأول ونجح بديله الجزائري رياض محرز في تسجيل هدف اللقاء الوحيد، ليتصدر سيتي الدوري بفارق نقطتين عن ليفربول الذي يواجه إيفرتون، اليوم الأحد.

Man City boss Pep Guardiola says Kevin de Bruyne will be out "for a while" with a hamstring injury.



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وتعرض المدافع جون ستونز للإصابة وخرج أيضا من اللقاء، لكن إصابة لاعب منتخب إنجلترا ليست خطيرة.

وأكد غوارديولا أن، "كيفن سيغيب لفترة من الوقت، بسبب مشكلة في عضلات الفخذ الخلفية. أعتقد أن جون خرج كإجراء احترازي. لا نرغب في المخاطرة"، وفقا لرويترز.

وكان دي بروين من أبرز عناصر سيتي في الموسم الماضي، حيث أحرز 12 هدفا وصنع 21 هدفا في كل المسابقات، لكنه عانى هذا الموسم بسبب الإصابات وظهر في 14 مباراة فقط في الدوري.