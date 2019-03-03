بالفيديو... ملخص مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

أهدر ليفربول ومحمد صلاح العديد من الفرص أمام إيفرتون، ليكتفي الفريق الأحمر بالتعادل السلبي أمام مضيفه في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي.

وسدد الريدز 10 تسديدات على مرمى المنافس، لم تسفر أي منها عن أهداف.

بهذه النتيجة، تنازل ليفربول صاحب الـ70 نقطة، عن الصدارة لمانشستر سيتي صاحب الـ71 نقطة.