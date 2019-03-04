بالفيديو... سعوديون يستقبلون قطريين بالورود الحمراء في المطار

تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لاستقبال الجماهير السعودية، أمس الأحد، لبعثة نادي السد القطري، والتي أظهرت حفاوة كبيرة من قبل السعوديين.

ويستعد السد القطري لمواجهة الأهلي السعودي، غدا الثلاثاء، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال آسيا.

واستقبل السعوديون لاعبي السد القطري بالورود الحمراء لحظة دخولهم الفندق الذي سينزلون فيه.

ترحيب سعودي ببعثة نادي السد القطرية التي وصلت الى مدينة #جدة للمشاركة في بطولة الأندية الآسيوية ابطال الدوري حيث يلعب مع الأهلي السعودي في افتتاح دوري المجموعات. pic.twitter.com/6LbBxXwzYl — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) ٣ مارس ٢٠١٩

وتشهد منطقة الخليج حاليا توترا داخليا بقطع كل من السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، في 5 يونيو/ حزيران 2017، جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر وفرض حصار عليها.

وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن الدوحة تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.