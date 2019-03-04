مانشستر يونايتد يفقد 10 لاعبين قبل مواجهة سان جيرمان

تلقى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صدمة كبيرة قبل مواجهة نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان في إياب منافسات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد سيواجه نظيره الفرنسي بدون 10 من نجومه، بعد إصابة 9 لاعبين بجانب غياب بول بوغبا، بسبب الإيقاف بعد حصوله على بطاقة حمراء في لقاء الذهاب.

وانضم أليكسيس سانشيز لقائمة المصابين برفقة كل من ماتيتش، لينجارد، ماتا، هيريرا، دارميان، جونز، فالنسيا ومارسيال.

وفي هذا الصدد، قال سولسكاير، مدرب اليونايتد: "لا يمكنني المخاطرة بمارسيال، لم يتدرب حتى الآن فلا أعتقد أنه سيكون جاهزًا للمباراة".

Man Utd missing 10 players for Champions League showdown against PSGhttps://t.co/XKDOSSXCWb pic.twitter.com/uUuVXdSKhx — Mirror Football (@MirrorFootball) ٤ مارس ٢٠١٩

وتسلح سولسكاير بالأمل والإيجابية، وأضاف "يجب أن أقول إن الأولاد واثقون من أنفسهم بالرغم من خسارتنا ذهابًا 2-0. نعلم أنها ستكون صعبة، لعبنا أمامهم هنا وهم فريق جيد، نحن لدينا الكثير من الإصابات، لدينا جبل لنتسلقه".

ويحل مانشستر يونايتد، ضيفا على نظيره باريس سان جيرمان، بملعب حديقة الأمراء، الأربعاء 6 مارس/ آذار.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت لصالح الفريق الفرنسي، بنتيجة (2-0)، ليصبح الشياطين الحمر مطالبين بتحقيق معجزة للتأهل للدور التالي من دوري الأبطال.