"فضيحة" في المصارعة... نوم المدرب يحرم مصر من الفوز

فجر محمد السويفي لاعب المنتخب المصري للمصارعة، ما وصفته تقارير صحفية بالـ"فضيحة" التي تسببت في استبعاد ثلاثة لاعبين من المشاركة في بطولات دولية وحرمان مصر من التتويج بميداليات.

وقال السويفي في تصريحات لصحيفة "الشروق"، إن مجاملة فرج عبد الرازق مدرب المنتخب الوطني و"نومه"، تسبب في استبعاد 3 لاعبين من مصر للمشاركة في بطولات دولية وحرمان مصر من بعض الميداليات.

وأضاف السويفي "فرج عبد الرازق مدرب المنتخب لم يحضر الاجتماع الفني وقرعة بطولة دولية ودية مقامة حاليا في بلغاريا مما تسبب في استبعاد لاعبين مصريين من المشاركة في المنافسات وخسارتنا لميداليتين متوقعتين".

وتابع "نفس المدرب كان سببا في أزمة كبيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية بلندن عام 2012 عندما تسبب في استبعاد لاعبين مصريين من المنافسات في الدورة الأولمبية وحرمان مصر أيضا من المنافسة على الميداليات بسبب نومه أيضا".

وأكمل "الأزمة الثانية هي أنني استبعدت من المشاركة في بطولة إفريقيا المقبلة المقرر إقامتها بتونس في الفترة من 26 إلى 31 مارس/ آذار الجاري بسبب مجاملة المدرب للاعب آخر على حسابي"، موضحا "كان من المنتظر أن أشارك في البطولة وكان من المتوقع حصدي ميداليتين ذهبيتين".

#الشروق| فضيحة في المصارعة.. «نام» المدرب فخسرت مصر ميداليتين في بطولة بلغاريا



التفاصيل.. https://t.co/3OWVOoHamU pic.twitter.com/4aC5xilL7T — Shorouk News (@Shorouk_News) March 4, 2019

وأوضح "شاركت في التجارب الرسمية المؤهلة في بطولة إفريقيا وحصلت على المركز الأول، وبعد 10 أيام تم إبلاغي من الاتحاد بالخضوع لتجارب جديدة بمفردي فقط من المنتخب لا أعرف لماذا وشاركت فيها بالفعل وفزت في مباراتين وخسرت مباراة وحيدة وبالتالي أتأهل أيضا للبطولة. رغم ذلك تم إبلاغي من صديق لي بالمنتخب أنه تم اسبتعادي من البعثة المشاركة في بطولة إفريقيا وعندما تحدثت مع صالح عمارة مساعد المدرب أكد لي أن الأزمة جاءت بسبب خطأ في السيستم لتسجيل اللاعبين".

وأتم محمد السويفي "جمعتني جلسة بأشرف وزير الشباب والرياضة بسبب تلك الأزمة، وحصلت منه على وعد بحل الأزمة ومحاسبة المخطىء".