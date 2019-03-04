بالفيديو... أهداف مباراة الأهلي وبتروجيت في الدوري المصري (4-0)

سجل رباعية الأهلي جونيور أجاي ومروان محسن وجيرالدو وكريم نيدفيد في الدقائق التاسعة و31 و69 و75.
بهذه النتيجة، يصعد الأهلي للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 51 بفارق نقطة عن الزمالك المتصدر، وللأخير مباراة متبقية أمام المقاولون العرب.
حقق الأهلي فوزه التاسع على التوالي في الدوري المصري على بتروجيت برباعية نظيفة، في الجولة 26 من المسابقة.
سجل رباعية الأهلي جونيور أجاي ومروان محسن وجيرالدو وكريم نيدفيد في الدقائق التاسعة و31 و69 و75.
بهذه النتيجة، يصعد الأهلي للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 51 بفارق نقطة عن الزمالك المتصدر، وللأخير مباراة متبقية أمام المقاولون العرب.
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