لاعبة كرة قدم أمريكية حامل في الشهر الخامس وتتدرب مع فريقها (فيديو + صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا للاعبة كرة القدم الأمريكية سيدني ليرو، خلال تدريبات فريقها أورلاندو برايد، والتي تظهر حملها في الشهر الخامس.

ونشرت سيدني ليرو صورا لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تظهر حملها ومشاركتها في نفس الوقت بالتدريبات الجماعية للفريق رغم حملها في الشهر الخامس.

ولاقت صور سيدني ردود فعل واسعة من قبل المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبدى المتابعون إعجابهم بالتجربة.

Olympic gold medalist @sydneyleroux is 5 1/2 months pregnant and still out there competing 🥇



(via @brfootball) pic.twitter.com/7g3CiRG5Tp — Bleacher Report (@BleacherReport) ٥ مارس ٢٠١٩



ونشرت اللاعبة الأمريكية مقطع فيديو، في وقت سابق، وهي مع منتجات لحفاضات الأطفال، فرغم حملها لديها طفل رضيع.

وكتبت سيدني على الصور: "لم أكن أتخيل أنني سأبدأ الحمل قبل 5 شهور ونصف، ولكنني هنا اليوم".ونشرت اللاعبة الأمريكية مقطع فيديو، في وقت سابق، وهي مع منتجات لحفاضات الأطفال، فرغم حملها لديها طفل رضيع.

#ad As a professional athlete with a toddler & a new baby on the way, I don’t have time to worry about diapers letting me down. #PullUps protect like diapers but give Cassius the confidence to feel like he’s a Big Kid. Check out @huggies on @amazon: https://t.co/9CmBnEaEhB pic.twitter.com/1x5qDWPUjI — Sydney Leroux Dwyer (@sydneyleroux) ١٥ فبراير ٢٠١٩