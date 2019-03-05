شجار بين بوغبا ولوكاكو... وسولسكاير يتدخل

وشعر لوكاكو بالغضب من بوغبا بعد أن قرر الأخير تسديد ركلة الجزاء في نهاية مباراة ساوثهامبتون الأخيرة بالبريميرليغ، قبل أن يهدرها ويحرم فريقه من هدف جديد، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.
وحرم بوغبا بفعلته هذه لوكاكو من تسجيل "هاتريك" (ثلاثة أهداف) خلال المباراة، حيث استطاع لوكاكو أن يسجل هدفين في المباراة التي انتهت لصالح اليونايتد بنتيجة 3-2.
Pogba and Lukaku involved in dramatic bust-up | @ncustisTheSunhttps://t.co/dutQw0i2l5 pic.twitter.com/SMGkxDLPVW— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) ٥ مارس ٢٠١٩
وأشارت الصحيفة إلى اشتعال محادثة حادة بين بوغبا ولوكاكو في غرفة ملابس مانشستر يونايتد عقب انتهاء المباراة.
وشعر لوكاكو بالغضب من تصرف بوغبا، خصوصا أنه سبق أن سانده في صراعه السابق مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.
واضطر سولسكاير إلى التدخل بين بوغبا ولوكاكو وإنهاء الموقف سريعا قبل أن تتطور المحادثة الحادة بين الطرفين.
يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل حاليا المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 58 نقطة.
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