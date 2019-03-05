تعرف على الدخل السنوي لبطلة العالم في الإسكواش

تحدثت المصرية نور الشربيني، إلى مجلة فوربس، بعد فوزها ببطولة العالم للإسكواش التي أقيمت في شيكاغو في أمريكا.

وحسب مجلة فوربس بلغ دخل اللاعبة نور الشربيني العام الماضي، 195 ألف دولار، فيما فيما حققت 123 ألف دولار في 2017، و39 ألف دولار خلال 2016.

كما تتوقع الشربيني حسب المجلة أن يصل حجم دخلها خلال العام الحالي لـ205 ألف دولار.

ويبلغ مجموع الجوائز التي حصلت عليها الشربيني خلال فترة احترافها 477 ألف دولار.

وتعتبر نور الشربيني أن "رياضة الإسكواش مكلفة ماديا" وقالت عن هذا الأمر:"أثناء ممارستها اللعبة وهي طفلة كانت أسرتها مصدر دعمها المادي الوحيد، إلا أن الوضع تغير الآن، فهي تسافر كثيرا، كما أن التدريبات زادت، والتكاليف المادية أصبحت عبئاً عليهما، وكان البحث عن سبل أخرى للدعم ضروريا".