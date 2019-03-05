فيفا يوافق على تمثيل رايس لإنجلترا بدلا من أيرلندا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الثلاثاء، أنه وافق على طلب لاعب الوسط ديكلان رايس باللعب لإنجلترا بدلا من أيرلندا.

وشارك لاعب وسط وست هام يونايتد مع أيرلندا في ثلاث مباريات دولية لكن كل مشاركاته كانت في لقاءات ودية مما سمح له بالتغيير إلى البلد الذي ولد فيه.

وأعلن رايس تحويل انتمائه لإنجلترا الشهر الماضي، وقال إنه "قرار صعب للغاية"، بحسب "بولز".

FIFA “can now confirm that the change of association of Declan Rice from Republic of Ireland to England has been approved.” — Richard Conway (@richard_conway) March 5, 2019

​وصرح فيفا في بيان أن "تغيير ديكلان رايس لاتحاده من أيرلندا لإنجلترا تم الموافقة عليه".

ومن المنتظر أن يعلن جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا الأسبوع المقبل تشكيلته لمباراتي جمهورية التشيك والجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020.