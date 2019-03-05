غوارديولا قد يترك مانشستر سيتي من أجل يوفنتوس

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا قد يترك مانشستر سيتي لتولي مهمة تدريب يوفنتوس.

ووفقا لموقع "كالتشيو ميركاتو"، أن شقيق ووكيل أعمال غوارديولا، شوهد في تورينو، وعقد اجتماعا مع إدارة يوفي.

وأشارت التقارير إلى أن التعاقد مع غوارديولا بمثابة الحلم للبيانكونيري، الذي يسعى للتتويج بدوري الأبطال، الذي لم يتوج به سوى عامي 1985 و1996.

Juventus president Andrea Agnelli wants Zidane at Juventus next season. Pep Guardiola is just a suggestion at the moment. [CorSport] pic.twitter.com/QwwAc4Qebz — Forza Juventus (@ForzaJuve2017) March 5, 2019

يذكر أن تعاقد غوارديولا مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف عام 2021.

وتزعم تقارير أخرى، أن الفرنسي زين الدين زيدان، يبقى المرشح الأوفر حظا لتدريب بطل الدوري الإيطالي، عقب الرحيل المحتمل للمدرب الحالي ماسيميليانو أليغري.