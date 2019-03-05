ما علاقة نادي ريال مدريد بجوليا روبرتس

ففي تعليق ساخر منه، أثار ضحك الصحفيين، أقيم أمس الاثنين، حول احتمالية عودة البرتغالي جوزيه مورينيو لتدريب النادي، قال "لهذا النادي دائما راغبون كثر به، أكثر من معجبي جوليا روبرتس"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

© REUTERS / SUSANA VERA قبل مواجهة اليوم... ماذا يفعل ريال مدريد في غياب راموس

وجاء تصريح سولاري، قيل مباراة فريقه المرتقبة مع أياكس أمستردام الهولندي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورد سولاري على أحد الصحفيين بمزحة عن جوليا روبرتس في مؤتمره الصحفي، عندما سأله عما إذا كانت الممثلة تفضله أم مورينيو، ابتسم المدرب الأرجنتيني له وأجابه: "هذا سؤال جيد "يجب علينا أن نسألها".

وتولى سانتياغو سولاري مسؤولية تدريب نادي ريال مدريد في وقت سابق من هذا الموسم، ولديه عقد مستمر حتى عام 2021.

Real Madrid and Solari cannot afford to fail against Champions League opponents Ajax https://t.co/VV0HjNjk5S pic.twitter.com/uhdvnOttHo — Holy Key1 (@Holy_key1) March 5, 2019

وخرج ريال مدريد من بطولة كأس ملك إسبانيا، ليتسع الفارق بينه ومتصدر الدوري برشلونة إلى 12 نقطة.

ويفقد نادي ريال مدريد خدمات قائده الإسباني، سرجيو راموس، خلال مباراة، اليوم الثلاثاء، أمام نظيره أياكس أمستردام الهولندي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تقام على ملعب سانتياغو برنابيو.

وحصل راموس على البطاقة الصفراء، خلال لقاء الذهاب والذي فاز به ريال مدريد (2-1)، حيث قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إيقافه لمباراتين، بداعي تعمده الحصول على هذا الإنذار، ليغيب بالتالي عن ذهاب ربع النهائي أيضا، في حال تأهل الميرنغي.