إيقاف بوكيتينو مدرب توتنهام مباراتين بسبب سوء التصرف

عاقب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير، بالإيقاف مباراتين.

وفرض الاتحاد على بوكيتينو غرامة بلغت عشرة آلاف جنيه إسترليني (13 ألف دولار) بعد أن تقبل اتهامه بسوء التصرف، بحسب ما نشرته "رويترز".

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ودخل المدرب الأرجنتيني في مشاحنة مع الحكم مايك دين بعد خسارة توتنهام 2-1 أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز الشهر الماضي، وهي نتيجة أبعدت الفريق اللندني عن مانشستر سيتي وليفربول في سباق اللقب.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان: "تم تغريم ماوريسيو بوكيتينو عشرة آلاف جنيه إسترليني وسينفذ إيقافا لمدة مباراتين".

وتابع: "تقبل مدرب توتنهام اتهامه بسوء التصرف من قبل الاتحاد الإنجليزي، وهو ما كان نتيجة ألفاظه ‬أو سلوكه داخل الملعب وحول منطقة غرف الملابس".

ولن يستطيع المدرب الأرجنتيني البالغ من العمر 47 عاما، قيادة توتنهام من الملعب خلال مباراتيه خارج أرضه ضد ساوثامبتون، يوم السبت المقبل، وليفربول في 31 مارس/ آذار.