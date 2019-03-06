بايرن ميونخ يحتج بشدة على بيان مدرب منتخب ألمانيا

أصدر نادي بايرن ميونخ الألماني بيانا غاضبا، اليوم الأربعاء، ردا على مدرب المنتخب خواكيم لوف، بعد إعلانه عدم استدعاء ثلاثة من لاعبي الفريق البافاري.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال بايرن ميونخ "على الرغم من أن مسؤولية قائمة المنتخب اﻷلماني هي بيد خواكيم لوف فقط، إلا إننا نقدم انزعاجنا بسبب التوقيت الخاطئ عن إعلان لوف التخلي عن هوميلز وبواتينغ ومولر، قبل مباراة ليفربول والسباق نحو درع البوندزليغا وبأن بايرن يقدر خدمات الثلاثي المميزة للمنتخب".

وأكد خواكيم لوف، مدرب ألمانيا، أنه لا يخطط لضم جيروم بواتنغ وماتس هوملز وتوماس مولر الذين فازوا بكأس العالم لكرة القدم من قبل بعد الآن، قائلا: "إن الفريق يحتاج للنظر إلى المستقبل"، وفقا لموقع "ديالي هيرالد".

Bayern is upset with Jogi for dropping Müller, Boateng and Hummels — not to mention the timing of the decision and his "unannounced visit" to Säbener Straße (@AP_Sports) https://t.co/PzZqrbuRKc — Ciarán Fahey (@cfaheyAP) ٦ مارس ٢٠١٩

وكان ثلاثي بايرن ميونخ جزءا من التشكيلة الفائزة بكأس العالم 2014، لكن الفريق ودع نهائيات نسخة 2018 من دور المجموعات، وهو أكثر خروج مبكر للفريق من النهائيات خلال 80 عاما. وعانى الثلاثة من تراجع المستوى هذا الموسم.

وقال لوف لصحيفة بيلد واسعة الانتشار، أمس الثلاثاء: "أشكر ماتس وجيروم وتوماس على النجاحات الكثيرة التي تحققت والسنوات الاستثنائية والمتفردة التي تقاسمناها معا".

وأردف، "لكن الأمر يتعلق حاليا بإرساء الأسس للمستقبل. نريد أن نمنح الفريق وجها جديدًا. أنا مقتنع أن هذه هي الخطوة المناسبة".

وأتم لوف، أنه سافر إلى ميونخ لإبلاغ اللاعبين.

وسجل مولر "29 عاما" 10 أهداف في كأس العالم وفاز بالحذاء الذهبي العام 2010. واحتل اللاعب المركز الثاني في قائمة الهدافين بالبطولة بعدها بأربع سنوات بعد أن سجل خمسة أهداف أخرى.