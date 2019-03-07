رئيس نادي روما غاضب من قرارات تقنية حكم الفيديو

قال جيمس بالوتا رئيس نادي روما إن فريقه تعرض "للخداع" مرة أخرى عقب وداعه دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام بورتو الليلة الماضية، بعد احتساب قرارين بواسطة تقنية الفيديو ضد الفريق الإيطالي في الدقائق الأخيرة.

وكتب بالوتا عبر الحساب الرسمي للنادي على تويتر: "العام الماضي طالبنا بتطبيق تقنية حكم الفيديو في دوري الأبطال لأننا تعرضنا للخداع في قبل النهائي والليلة تطبقت التقنية لكن تم سلب التأهل منا.

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وتابع: "تعرض باتريك شيك لعرقلة واضحة داخل منطقة الجزاء وتقنية الفيديو أظهرت ذلك ولم يتحسب الحكم شيئا، تعبت من هذا الهراء".

يشار إلى أن الفريق البرتغالي هز الشباك من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الإضافي، نفذها أليكس تيليس بنجاح ليمنح فريقه الفوز 3-1 على روما، في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال، ويتأهل لدور الثمانية بنتيجة 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

Pallotta: “Last year we asked for VAR in the Champions League because we got screwed in the semi-final and tonight, they’ve got VAR and we still get robbed. Patrik Schick was clearly clipped in the box, VAR shows it, and nothing is given. I’m tired of this crap. I give up.” pic.twitter.com/VPtqTUKhO6 — AS Roma English (@ASRomaEN) March 7, 2019

​وبعد ذلك بقليل اعتقد روما أنه سيحصل على ركلة جزاء، بعدما أوقف الحكم المباراة في انتظار مراجعة حكم الفيديو المساعد للعبة أخرى بداعي وجود دفع من موسى ماريجا ضد باتريك شيك لكن تم استئناف اللعب دون مشاهدة إعادة اللعبة.