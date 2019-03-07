راموس يرد على هجوم رئيس النادي: "أنتم السبب... ادفع لي مستحقاتي وسأرحل"

فاجأ قائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس، رئيس النادي فلورنتينو بيريز، برد قوي على الانتقادات التي وجهها للاعبين بعد خسارة الفريق من فريق أياكس.

انتقد رئيس نادي ريال مدريد بغضب لاعبي الفريق على أدائهم واتهمهم بأنهم المسؤولين عن المستوى الذي وصل إليه الفريق.

وذكرت مواقع، أن بيريز انتظر لاعبيه بعد مباراة الريال وأياكس التي خسر فيها الريال، ووبخهم بسب أدائهم الهزيل، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل هاجم بيريز لاعبيه لعدة دقائق، واتهمهم بالافتقار للتفاني، وذهب به الأمر إلى حد استخدام لفظ "مشين".

بعد ذلك رد اللاعب سيرجيو راموس على انتقادات رئيس النادي واتهمه هو ومجلس إدارته بسوء التخطيط، واعتبر أنهم من تسبب بالوصول إلى هذه الحالة الصعبة.

وأنهى راموس حديثه بنبرة حادة مخاطبا بيريز: "ادفع لي مستحقاتي وسأرحل".