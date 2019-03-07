بالفيديو... أهداف أرسنال ورين في الدوري الأوروبي (1-3)

وتقدم المدفعجية في الدقيقة السابعة من زمن اللقاء عن طريق أليكس إيوبي، ولكن تعادل رين في الدقيقة 42 عن طريق بنجامين بوريغايد.
وصدم جماهير أرسنال، بعدما دخل مرماهم هدف عن طريق النيران العكسية من قبل مدافعهم ناتشو مونريال في الدقيقة 65 من زمن اللقاء، وزاد مهاجم رين إسماعيلا سار من أوجاع الفريق اللندني بإحرازه الهدف الثالث في الدقيقة 88 من زمن اللقاء.
ويحتاج أرسنال للفوز بفارق هدفين في مباراة الإياب بملعب الإمارات في العاصمة لندن، من أجل ضمان التأهل إلى دور الثمانية.
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