تعرف على المرأة الحكم الأكثر جمالا في كرة القدم (صور)

يتسم عالم كرة القدم بالكثير من الإثارة والتشويق فخلال تسعين دقيقة من عمر المباراة تشهد العديد من المباريات الكثير من الحماسة والتي يزيدها إثارة اللاعبون والمشجعون والحكام في بعض الأحيان.

شهدت اللعبة الأكثر شعبية في العالم في الأعوام الأخيرة دخول "الجنس اللطيف" الى ملاعب الكرة، كحكام رئيسيين أو مساعدين.

وفي بولندا صنفت، كارولينا بويار، في العام الماضي بحسب صحيفة "The Sun Boyar" على انها إحدى المرأة الحكم الأكثر جاذبية في كرة القدم.

صاحبة الـ22 عاما، قالت بانها ورثت حب اللعبة وممارست مهنتها في التحكيم منذ الصغر، فجدها كان حكما سابقا.

لتقوم بتأدية دورها كحكم لأول مرة بعمر الـ17 عاما، معترفة بقدرتها على إتخاذ العديد من القرارات التحكيمية بسرعة وبشكل دقيق.