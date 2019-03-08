تعرف على المرأة الحكم الأكثر جمالا في كرة القدم (صور)

شهدت اللعبة الأكثر شعبية في العالم في الأعوام الأخيرة دخول "الجنس اللطيف" الى ملاعب الكرة، كحكام رئيسيين أو مساعدين.
وفي بولندا صنفت، كارولينا بويار، في العام الماضي بحسب صحيفة "The Sun Boyar" على انها إحدى المرأة الحكم الأكثر جاذبية في كرة القدم.
صاحبة الـ22 عاما، قالت بانها ورثت حب اللعبة وممارست مهنتها في التحكيم منذ الصغر، فجدها كان حكما سابقا.
لتقوم بتأدية دورها كحكم لأول مرة بعمر الـ17 عاما، معترفة بقدرتها على إتخاذ العديد من القرارات التحكيمية بسرعة وبشكل دقيق.
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