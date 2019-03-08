على خطى رونالدو..مارسيلو الى الدوري الإيطالي

يبدو بأن انتقال البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد الإسباني الى الدوري الإيطالي بات أقرب من أي وقت مضى.

فبحسب صحيفة "thesun" البريطانية فإن البرازيلي سيلحق بزميله السابق البرتغالي، كريستيانو رونالدو لصفوف يوفنتوس.

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حيث سينضم اعتبارا من يوليو/تموز المقبل الى نادي "السيدة العجوز" في عقد يمتد لأربع سنوات وبراتب سنوي يصل لـ12 مليون يورو في الموسم الواحد.

البرازيلي الذي انضم لريال مدريد منذ 2007 يعاني في الفترة الأخيرة مشاكل مع مدربه الحالي الأرجنتيني سولاري، حيث لم يشارك في آخر أربع مباريات لفريقه.

يذكر بأن البرازيلي ساهم في تحقيق الريال للقب دوري الأبطال، أربع مرات، والدوري الإسباني، أربع مرات أيضا، فضلا عن بطولات أخرى.

هذا ويعاني ريال مدريد الكثير من المشاكل بعد خروجه من بطولة كأس الملك على يد غريمه التقليدي برشلونة بالإضافة لخروجه من دوري الأبطال على يد أياكس أمستردام الهولندي.