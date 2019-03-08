"يويفا" يكشف سبب احتساب هدف أياكس وركلة جزاء مانشستر يونايتد

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تفاصيل استخدام تقنية الفيديو في الدور الـ16 من بطولة دوري الأبطال الاوروبي في لقائي ريال مدريد و ضيفه أياكس أمسترادام وفي لقاء مانشستر يونايتد و باريس سان جيرمان.

ذكر الاتحاد الاوروبي في بيان رسمي على أن كرة أياكس في الدقيقة 62 والتي أثارت جدلا كبيرا حول حقيقة خروجها خارج خط التماس، قد تم مراجعتها من قبل حكام الفيديو.

ولم يظهر أي دليل قاطع على ان الكرة خرجت بكامل محيطها مما دفع حكم الفيديو لترك القرار النهائي للحكم الرئيسي، والذي أكد على انها لم تخرج خارج الملعب محتسبا الهدف.

UEFA | لم يكن هناك دليل قاطع على أن الكرة كانت خارج اللعب من جميع زوايا الفيديو والصور التي تم تحليلها من قبل الـVAR.



كان الحكم المساعد ، قد قرر أن الكرة بأكملها لم تعبر خط التماس بشكل كامل. لذلك ، لم تكن هناك مراجعة ميدانية مطلوبة. وبالتالي ، كان الحكم على حق في السماح للهدف. pic.twitter.com/4PqqwsSynv — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) ٨ مارس ٢٠١٩

وتابع البيان، أن حكم مباراة مانشستر يونايتد راجع في أكثر من زاوية للتأكد من لمس اليد داخل منطقة الجزاء، كما أن الحكم بعد أن شاهد الفيديو رأى أن المسافة بين الركلة ولمس اليد ليست قصيرة بما يكفي وأن المدافع رفع يده بصورة غير طبيعية.

Uefa has backed the VAR decision to award Man Utd an injury-time penalty against PSG.



Full story:https://t.co/3K3LiWWflz pic.twitter.com/Nivf3IdoWS — BBC Sport (@BBCSport) ٨ مارس ٢٠١٩

يذكر بأنه تم احتسب هدف عن طريق تقنية الـ "VAR" لصالح لأياكس بعد شكوك حول خروج الكرة رمية تماس ومنح مانشستر يونايتد ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة ليتأهل "الشياطين الحمر" على حساب باريس سان جيرمان.

جدير بالذكر أنّ الموسم الجاري هو الأول في دوري أبطال أوروبا الذي يتم الاعتماد فيه على تقنية الفيديو.