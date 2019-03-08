كلوب يخرج عن صمته ويتحدث لأول مرة عن "لعنة" محمد صلاح

خرج المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، عن صمته بشأن "لعنة" اللاعب المصري محمد صلاح، في المباريات الست الأخيرة، والتي جعلت منافسة الريدز على لقب الدوري الإنجليزي في مهب الريح.

ودافع كلوب في مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمحمد صلاح، مؤكدا أنه "يمتلك سجلا تهديفيا رائعا، وهو أحد الأسباب الرئيسية وراء تواجد ليفربول فى سباق المنافسة للحصول على لقب الدورى الإنجليزى"، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

© REUTERS / CARL RECINE أسطورة ليفربول يكشف سر "لعنة" محمد صلاح في المباريات الأخيرة

وأضاف المدير الفنى لنادى ليفربول، أن "محمد صلاح لاعب مميز، أمر رائع أن يستمر فى خلق الفرص التهديفية، كما أن مواصلة صناعة الفرص له يعنى أنه بخير".

وتأتي تصريحات المدير الفنى لنادي ليفربول، عن محمد صلاح، قبل مواجهة ليفربول أمام نادي بيرنلى بعد غد الأحد على ملعب "انفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وخرج ليفربول في مباراته الأخيرة أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد بتعادل سلبي، ولم يتمكن محمد صلاح من تسجيل أي هدف، كما أهدر فرصا سهلة، ما جعله مصدر انتقاد لعدد كبير من المحللين ووسائل الإعلام البريطانية وجمهور الريدز.

ويعاني محمد صلاح، هداف البريمر ليغ الموسم الماضي برصيد 32 هدفا، من تسجيل الأهداف هذا الموسم، بعدما لم يتمكن من تسجيل سوى هدف واحد في آخر 6 مباريات، كما لم يتمكن من تسجيل أي هدف في آخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي.

وقال موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، إن تلك الإحصائية يمكن أن تكون أقل بكثير مما تمكن من تسجيله الموسم الماضي، رغم احتلاله المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي خلف نجم مانشسر سيتي الإنجليزي، سيرجيو أغويرو، برصيد 18 هدفا.

وتقل إحصائية محمد صلاح عما سجله في نفس الفترة الموسم الماضي، بنحو 7 أهداف كاملة.

كما خسر ليفربول في الجولات الست الماضية 8 نقاط كاملة، منحت صدارة الدوري لمنافسة مانشستر سيتي، بعدما كان الريدز متصدرين الجدول لـ3 شهور كاملة.

ويتصدر مانشستر سيتي حاليا ترتيب البريمر ليغ برصيد 71 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ليفربول.

وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن أزمة محمد صلاح، ليست فردية، بل هي أزمة جماعية لفريق ليفربول كله.

ونقلت "سكاي سبورتس" عن أسطورة ليفربول، جيمي كارغر، قوله: "محمد صلاح بات يفقد الكرة بسهولة شديدة، كما أن الكرة لا تصله دوما بالشكل المناسب".

وتابع: "الأزمة ليست أزمة محمد صلاح، بل أزمة ليفربول ككل، يبدو أنه لا يوجد تواصل جيد بين لاعبي الفريق، وبين المثلث الهجومي بشكل خاص وخط الوسط".

وأوضح أسطورة ليفربول أن هناك أزمة ثانية، ألا وهي ثقة محمد صلاح في نفسه، التي أشار إلى أنها تزعزعت خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة مع تحميله دوما مسؤولية عدم تحقيق الفريق نتائج إيجابية.

وأردف:"ليس من العدل تحميل محمد صلاح المسؤولية بمفرده عن تراجع مستوى ونتائج ليفربول".

وساعد محمد صلاح الريدز على الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وحصل على لقب هداف البريمر ليغ، وأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.

كما اختارت شبكة "سكاي سبورتس" محمد صلاح اللاعب الأبرز في عام 2018.

وفاز صلاح بجائزة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، لأفضل لاعب أفريقي في عام 2018، 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، للمرة الثانية في تاريخه، وجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا من الكاف لعام 2018، للمرة الثانية على التوالي أيضا.

وكان محمد صلاح قد احتل المركز الأول في القيمة السوقية في الدوري الإنجليزي والرابع عالميا، بقيمة سوقية وصلت إلى 168.3 مليون يورو.

وجاء محمد صلاح، خلف البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تصدر القائمة بقيمة سوقية وصلت إلى 229.1 مليون.