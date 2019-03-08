أهداف مباراة "الهلال والوحدة" في الدوري السعودي (1-1)

انتهت مباراة فريقي الوحدة والهلال في الدوري السعودي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في الجولة الـ23 من الدوري.

وأحرز كارلوس إدواردو لاعب الهلال هدف فريقه في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني.

الهدف الأول لنادي الهلال سجله اللاعب ادواردو في الدقيقة 46

الهلال 1: 0 الوحدة #الهلال_الوحدة

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان



📺 شاهد اللقاء⁩ عبر تطبيق ⁧#دوري_بلس⁩ وادخل في السحب على جائزة “آيباد”https://t.co/fzj5QHHt45 pic.twitter.com/9I84uPdG9Y — دوري بلس (@dawriplusksa) March 8, 2019

وتعادل جابر عسيري لفريق الوحدة في الدقيقة 77، واحتسب الحكم المساعد الهدف "تسللا" إلا أن حكم المباراة تأكد من خلال الفيديو أن الهدف صحيح.

الهدف الأول لنادي الوحدة سجله اللاعب جابر عسيري في الدقيقة 75

الهلال 1: 1 الوحدة #الهلال_الوحدة

⁧#دوري_كاس_الامير_محمد_بن_سلمان



📺 شاهد اللقاء⁩ عبر تطبيق ⁧#دوري_بلس⁩ وادخل في السحب على جائزة “آيباد”



https://t.co/fzj5QHHt45 pic.twitter.com/1lIUQSZdZe — دوري بلس (@dawriplusksa) March 8, 2019

وقال أحمد حسام ميدو مدرب الوحدة إنه انتزع نقطة من فم الأسد، أو أفضل فريق في آسيا وذلك في المؤتمر الصحفي بعد المباراة.