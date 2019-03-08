مارادونا يكشف عن أبوته لثلاثة أطفال... إلى جانب أبناءه الخمسة

كشف أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، دييغو مارادونا، اليوم الجمعة، عن أبوته بثلاثة أطفال ولدوا في كوبا، إلى جانب أبناءه الخمسة الذين سبق وأن اعترف بهم.

وقال محامي مارادونا، ماتياس مورلا، لقناة "ترانس" الأرجنتينية: "مارادونا لديه ثلاثة أطفال في كوبا ويتواصل معهم"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

© REUTERS / HENRY ROMERO شاهد مارادونا كما لم تره من قبل (فيديو)

ويعني تأكيد مارادونا البالغ من العمر 58 عاما، لأبوته للأطفال الجدد، أنه أصبح رسميا أبا لثمانية أبناء.

ومن جانبها، أعربت جيانينا، ابنة مارادونا، عن سعادتها بإعلان والدها، مشيرة مازحة عبر حسابها على "إنستغرام"، أنه في استطاعته أن ينجب 3 آخرين ويكون فريق مكون من 11 ابنا.

جيانينا وأختها دالما (31 عاما) على خلاف مع مارادونا، بعدما قررتا الوقوف إلى جانب والدتهما كلوديا فيلافان في معركتها القضائية التي حصلت في أعقاب تفكك زواجهما الذي دام من 1984 حتى 2003.

وقال مورلا إن مارادونا لن يطعن في دعوى الأبوة في كوبا، حيث خضع لاعب كرة القدم السابق بشكل متقطع لعلاج من إدمان الكوكايين بين عامي 2000 و2005، موضحا: "حتى الآن لم يتم الاعتراف بهم، لكن دييغو سيتحمل مسؤولية ما عليه تحمل مسؤوليته".

وكشف مورلا الذي يظهر حسابه على "تويتر" أنه أمضى جزءا من شهر يناير الماضي في هافانا: "لقد رفعت الدعوى (الأبوة من قبل الوالدة)، لكن باحترام كبير".

وظل مارادونا لسنوات ينفي أن يكون لديه أي أطفال، باستثناء بناته من طليقته كلوديا فيلافان، والتي تفككت علاقتها الزوجية به بين عامي 1984 و2003.

ولكن اضطر مارادونا للاعتراف بدييغو جونيو (32 عاما) ويانا (22 عاما)، بعد معركة قضائية طويلة مع والدتيهما.

وكان نجل مارادونا الخامس، دييغو فرناندو، البالغ من العمر 6 سنوات، نتيجة علاقة حديثة مع الأرجنتينية فيرونيكا أوخيدا.

ويعمل مارادونا حاليا كمدرب لفريق الدرجة الثانية المكسيكي دورادوس دي سينالوا.