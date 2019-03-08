مسؤول قطري يعلق على دول خليجية قد تشارك في مونديال 2022

وقال ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم لكرة القدم (قطر 2022) إن كل الأخبار المتداولة حاليا بشأن إمكانية مشاركة سلطنة عمان ودولة الكويت، لقطر في تنظيم بطولة كأس العالم لاتزال في حيز المشاورات، ولم يتخذ أي قرار نهائي بشأنها.

وتابع الخاطر في تصريحاته لوكالة الأنباء الألمانية أن هذا الأمر جاء بعد مخاطبة فيفا للكويت وسلطنة عمان لبحث إمكانية مشاركتهما في استضافة البطولة إلى جانب قطر.

وأضاف الخاطر أن فيفا مازال في مناقشات مستمرة ويقوم بإعداد دراسة جدوى لمعرفة العائد من زيادة عدد المنتخبات، وأن هذه المناقشات ستتواصل في اجتماع مجلس الفيفا المقرر انعقاده في ميامي يومي 14 و15 مارس/آذار الجاري.

#عاجل | مشاركة أي دولة في تنظيم مونديال 2022 سيتم بموافقة #قطر (مسؤول قطري للأناضول) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 8, 2019

وقال مسؤول قطري لوكالة أنباء الأناضول أن مشاركة أي دولة في تنظيم مونديال 2022 ستتم بموافقة قطر.

ويعمل فيفا على اتخاذ قرار يرفضه المسؤولون في قطر، وهو زيادة عدد فرق بطولة كأس العالم 2022، إلى 48 فريقا، وهو ما يجعل من الصعوبة أن يتم لعب هذه المباريات في قطر.

ويعتقد أن تتم مكالمة أخيرة بهذا الشأن في الأسبوع المقبل حينما يجتمع مسؤولون من "فيفا" في ميامي، في حين يقر رئيس فيفا القرار النهائي يونيو/حزيران.

واختار فيفا دولتي سلطنة عمان والكويت، لاستضافة عدد من المباريات ومشاركة قطر في تنظيم الكأس التي فازت بحق تنظيمها سابقا وحدها.

وحينما فازت قطر بحق تنظيم البطولة كان عدد الفرق المتفق عليه 32 فريقا.

وحسب ما أوردت "نيويورك تايمز"، فرئيس الفيفا جياني إنفانتينو لن يذهب بالمباريات إلى دول لها مشاكل سياسية مع قطر.

© AP Photo / Michael Gruber الإمارات: قطر دولة مهمة ونؤيد مشاركة 5 دول خليجية في استضافة المونديال

وقال إنفانتينو، في تصريحات صحفية من قبل إنه من الواضح أن هذه مهمة ليست سهلة، موضحا "اتخذنا قرارا بزيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 منتخبا انطلاقا من نسخة 2026، لكن تطبيق هذا بدء من مونديال 2022 سيكون أمرا مختلفا"، وذلك وفقا لصحيفة " الاتحاد الإماراتية ".

وألمح رئيس الفيفا، إلى رغبة الاتحاد الدولي بمشاركة 48 منتخبا في مونديال 2022، قائلا: "إذا كانت قناعتنا بأن 48 هو العدد المناسب للمنتخبات، فلم لا نحاول القيام بذلك قبل نسخة 2026"، لكنه أشار في الوقت ذاته، إلى أن تحقيق مونديال من 48 فريقا، قد يكون صعبا في قطر وحدها، "مما يعني أن دولا أخرى مجاورة قد تشارك في تنظيم النسخة المقبلة، أو أن تجربة الـ48 منتخبا ستطبق بدء من 2026".

وأضاف رئيس فيفا: "ندرس حاليا إمكانية إضافة 16 منتخبا بجماهيرها وأشياء أخرى كثيرة، وقبل أن نقرر ذلك يجب أن نعرف إذا ما كانت هناك البنيات الأساسية اللازمة".

وكان إنفانتينو، قد قال الشهر الماضي في الإمارات، إن "فيفا" يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخبا. وأضاف، في مؤتمر رياضي، في دبي أن "فيفا" يبحث كذلك مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة بعض المباريات.