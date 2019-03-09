رغم الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد... رونالدو يحتفل مع 60 فتاة

وكانت تقارير قد ذكرت أن النجم البرتغالي كان من بين اللاعبين الذين استقلوا طائرة خاصة إلى تورينو، عقب هزيمتهم أمام أتليتكو مدريد (2-0)، تلبية لدعوة حضور حدث مقام في فندق ستار ماجيستيك، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

© REUTERS / SERGIO PEREZ بالفيديو... أهداف مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد (0-2) في دوري أبطال أوروبا

وشوهدت النساء وهن يغادرن المكان أثناء وقت الإفطار في الصباح، مما يلقي ظلالا من الشك حول درجة احترافية فريق يوفنتوس.

ولكن لم يظهر أليغري مدرب يوفنتوس امتعاضا من تصرفات لاعبيه، بل يعتقد أن "العشاء" كان أمرا جيدا لهم.

وقال: "أنا مدير كرة قدم، ولست مراقبا لأفعالهم، لقد فعلوا ذلك، وأعتقد أنه كان أمرا جيدا لأنه يجعل بيئتنا أكثر حيوية، والفتيان يتحملون المسؤولية ويعرفون ماذا يفعلون".

وفاز نادي أتلتيكو مدريد الإسباني على ضيفه يوفنتوس الإيطالي، بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميترو بوليتانو، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

أحرز أهداف المباراة الوحيد لأتلتيكو مدريد خمينيز في الدقيقة 78، وجودين في الدقيقة 83.

ومن المقرر أن تكون مباراة العودة الثلاثاء 12 مارس/آذار المقبل على أليانز ستاديوم ملعب السيدة العجوز بتورينو.