إشارة خارجة... هكذا تعامل مورينيو مع رئيس ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسباينة صادرة، اليوم السبت، أن عودة مورينيو إلى ريال مدريد ستكون صعبة.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، يرتبط بذكرى مشينة قد تمنعه من العودة إلى قيادة ريال مدريد.

والتقى مورينيو عقب رحيله عن ريال مدريد في عام 2013، مجددا بفلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، في عام 2017 خلال مباراة ودية بين الميرنغي والشياطين الحمر.

Real Madrid: Mourinho’s ugly gesture to Florentino Perez in Santa Clara that may have been forgotten https://t.co/kcs4WwDelO pic.twitter.com/RphMadqzJi — SPORTS USA (@sportsusa_net) ٩ مارس ٢٠١٩

وقال شهود، إن مورينيو، خلال لقاء الريال واليونايتد قام بتوجيه إشارة خارجة لبيريز، وهو الأمر الذي لم يتقبله رئيس الميرنغي.

وأوضحت الصحيفة، أن إشارة مورينيو أدت إلى انهيار علاقته ببيريز، وتهدد عودته مرة أخرى إلى قيادة الفريق الملكي خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري.

وكانت العلاقة متوترة في ذلك الوقت بين الناديين، بسبب تصريحات مورينيو عن رغبته في ضم الويلزي غاريث بيل من صفوف الميرنجي.

يذكر أن العديد من التقارير ربطت مورينيو في الأيام الأخيرة بالعودة إلى سانتياغو برنابيو، لقيادة ريال مدريد في الموسم المقبل.