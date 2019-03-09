مشاجرة بين لاعب كرة قدم ومشجع داخل الملعب "فيديو"

فبينما تقدم جيمس تافيرنيير قائد فريق غلاسكو لتنفيذ رمية تماس، اجتاز أحد المشجعين رجال الأمن ووصل إلى أرضية الملعب محاولا ركل الكرة قبل أن يشتبك مع قائد رنجرز.
وحاول قائد النادي الإسكتلندي الدفاع عن نفسه وحدث اشتباك بالأيدي بين الرجلين قبل أن يتدخل رجال الأمن لإنقاذ الموقف.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن رجال الشرطة قاموا بإخراج المشجع من أرضية الملعب وتوقيفه من أجل التحقيق معه.
This really is shocking. Fair play to Tavernier for not taking it but you can’t blame players for worrying for the safety. Guy could’ve had a weapon or anything. Where has all this come from? Hope it stops immediately. pic.twitter.com/VjfDmMCcOq— Laura Bradburn (@LBrad88) ٨ مارس ٢٠١٩
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)