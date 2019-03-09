مشاجرة بين لاعب كرة قدم ومشجع داخل الملعب "فيديو"

شهد لقاء فريقي غلاسكو رينجرز مع فريق هيبرنيان في بطولة الدوري الأسكتلندي حادثة بين قائد فريق غلاسكو وأحد المشجعين.

فبينما تقدم جيمس تافيرنيير قائد فريق غلاسكو لتنفيذ رمية تماس، اجتاز أحد المشجعين رجال الأمن ووصل إلى أرضية الملعب محاولا ركل الكرة قبل أن يشتبك مع قائد رنجرز.

وحاول قائد النادي الإسكتلندي الدفاع عن نفسه وحدث اشتباك بالأيدي بين الرجلين قبل أن يتدخل رجال الأمن لإنقاذ الموقف.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن رجال الشرطة قاموا بإخراج المشجع من أرضية الملعب وتوقيفه من أجل التحقيق معه.