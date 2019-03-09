يوم تكسير الأرقام القياسية في كبرى الدوريات الأوروبية

شهدت الجولة الـ27 من الدوري الإسباني دخول الأرجنتيني ليونيل ميسي تاريخ النادي الإسباني من أوسع أبوابه، ليزيح الإسباني إنيستا عن مركزه كثاني أكثر اللاعبيين المشاركين بقميص النادي في الدوري المحلي.

الأرجنتيني وبمشاركته اليوم احتل المركز الثاني برصيد 442 مشاركة بقميص برشلونة ببطولة الدوري خلف الإسباني تشافي والذي يملك 505 مباراة، وبفارق 63 مباراة.

👑 26 هدفاً وصاحب ثاني أكبر عدد من المباريات مع #برشلونة في تاريخ @LaLigaArab 🙌



pic.twitter.com/HIzNMlAPAZ — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) ٩ مارس ٢٠١٩

وانفرد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ الألماني برقم قياسي في الدوري، بعدما نجح اليوم بتسجيل هدفين في مرمى فولفسبورج.

ليصبح أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلا للأهداف، في تاريخ البوندسليجا، برصيد 197 هدفا.

Lewandowski makes Bundesliga history 🇵🇱 pic.twitter.com/Rs4CNBBj0w — B/R Football (@brfootball) ٩ مارس ٢٠١٩

كما نجح الإنجليزي هاري كين في الوصول لهدفه رقم 200 في مسيرته الإحترافية مع الاندية و المنتخب الإنجليزي معا.