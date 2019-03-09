يوم تكسير الأرقام القياسية في كبرى الدوريات الأوروبية

الأرجنتيني وبمشاركته اليوم احتل المركز الثاني برصيد 442 مشاركة بقميص برشلونة ببطولة الدوري خلف الإسباني تشافي والذي يملك 505 مباراة، وبفارق 63 مباراة.
👑 26 هدفاً وصاحب ثاني أكبر عدد من المباريات مع #برشلونة في تاريخ @LaLigaArab 🙌— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) ٩ مارس ٢٠١٩
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وانفرد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ الألماني برقم قياسي في الدوري، بعدما نجح اليوم بتسجيل هدفين في مرمى فولفسبورج.
ليصبح أكثر اللاعبين الأجانب تسجيلا للأهداف، في تاريخ البوندسليجا، برصيد 197 هدفا.
Lewandowski makes Bundesliga history 🇵🇱 pic.twitter.com/Rs4CNBBj0w— B/R Football (@brfootball) ٩ مارس ٢٠١٩
كما نجح الإنجليزي هاري كين في الوصول لهدفه رقم 200 في مسيرته الإحترافية مع الاندية و المنتخب الإنجليزي معا.
أهداف الإعصار هاري كين الـ200 سُجلت بقميص 👇— جول العربي — Goal (@GoalAR) ٩ مارس ٢٠١٩
توتنهام 164 ⚽️
ميلوول 9 ⚽️
ليتون أورينت 5 ⚽️
ليستر سيتي 2 ⚽️
منتخب إنجلترا 20 ⚽️ pic.twitter.com/VWqowB2RjP
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