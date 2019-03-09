أليجري يفقد أعصابه خلال المؤتمر الصحفي لمباراة أتلتيكو مدريد

انفعل المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليجري، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه مع أتلتيكو مدريد، ضمن مواجهات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وفقد أليجري السيطرة على أعصابه عندما وجه له سؤالا، بخصوص دوري أبطال أوروبا ومواجهة أتليتكو مدريد الإسباني، وفقا لموقع "فوريزا إيطاليا".

© REUTERS / Fabian Bimmer غوارديولا قد يترك مانشستر سيتي من أجل يوفنتوس

ورفض أليجري تماما وصف موسمه بـ"الفشل" في حالة الخروج من دوري أبطال أوروبا، لأن البطولة "أصبحت هدفا من الأساس للفريق الإيطالي" بعد وصول ماسيمليانو.

وخسر يوفنتوس من نظيره أتلتيكو مدريد الإسباني، بهدفين دون رد خلال ذهاب دور الـ 16، على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وسيواجه السيدة العجوز نظيره الروخي بلانكوس في إيطاليا يوم الثلاثاء المقبل، في لقاء العودة.

وقال أليجري: "منذ وصولي هنا، وأصبح دوري أبطال أوروبا هدفا ليوفنتوس، ولم يكن كذلك قبل وصولي".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على أودينيزي برباعية مقابل هدف، "إذا كنت تعتقدون أن خروجنا من دوري الأبطال، سيعد فشلا، فهذا ليس صحيحا على الإطلاق".

وواصل "أتذكر وجوهكم في موسمي الأول. كنت تخافون ووجوهكم تكون شاحبة مثل تلك الكرة — يشير بأصبعه على اللون الأبيض في كرة كانت أمامه في المؤتمر الصحفي — عندما نواجه مالمو في دور المجموعات، الآن الأمور اختلفت".

ويتصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة من 27 مباراة، فيما يأتي أقرب منافسيه نابولي برصيد 56 نقطة.