ظاهرة رقمية غريبة في تهديف ميسي خلال أيام الأسبوع

قاد ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة الإسباني، فريقه لفوز سهل على نظيره رايو فاليكانو، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحقق ميسي مجموعة من المكاسب الشخصية خلال المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر الليغا.

وشارك ميسي أساسيا في المباراة، ليرفع رصيده إلى 443 مباراة في الليغا، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

2 — Players with the most appearances for @FCBarcelona in @LaLigaEN:



505 — Xavi Hernández

443 — LIONEL MESSI

442 — Andrés Iniesta



Masia. pic.twitter.com/ba4QnNZmNw — OptaJose (@OptaJose) ٩ مارس ٢٠١٩

وأصبح ميسي ثاني أكثر لاعب في تاريخ برشلونة مشاركة في مباريات الدوري الإسباني ، بعد تشافي هيرنانديز (505 مباريات)، وتخطى أندريس إنييستا (442 مباراة).

وسجل ميسي هدف برشلون الثاني خلال اللقاء من ضربة جزاء في الدقيقة 56، ليصل إلى الهدف 409 في الليغا.



409 — Los 409 goles de Lionel Messi con el @FCBarcelona_es en @LaLiga según el día:



200 — SÁBADO

168 — Domingo

18 — Miércoles

16 — Martes

4 — Jueves

3 — Lunes

0 — Viernes



Cine. pic.twitter.com/L9Jw7hmBu4 — OptaJose (@OptaJose) ٩ مارس ٢٠١٩

واستطاع ميسي أن يحرز أهدافه في الليغا خلال 6 أيام من الأسبوع فقط، هي من السبت إلى الخميس، ولم يحرز خلال مسيرته أي هدف يوم الجمعة.

10 — @FCBarcelona’s Lionel Messi is the top scorer (26 goals) and the top assister (12 assists) in the top five European leagues this season. Star. pic.twitter.com/S1qsjOPmt4 — OptaJose (@OptaJose) ٩ مارس ٢٠١٩

كما يعتبر ميسي الأكثر تسجيلاً (26) وصنعاً للأهداف (12) في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم.