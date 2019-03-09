ظاهرة رقمية غريبة في تهديف ميسي خلال أيام الأسبوع

وحقق ميسي مجموعة من المكاسب الشخصية خلال المباراة التي أقيمت على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من عمر الليغا.
وشارك ميسي أساسيا في المباراة، ليرفع رصيده إلى 443 مباراة في الليغا، وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.
2 — Players with the most appearances for @FCBarcelona in @LaLigaEN:— OptaJose (@OptaJose) ٩ مارس ٢٠١٩
505 — Xavi Hernández
443 — LIONEL MESSI
442 — Andrés Iniesta
Masia. pic.twitter.com/ba4QnNZmNw
409 — Los 409 goles de Lionel Messi con el @FCBarcelona_es en @LaLiga según el día:— OptaJose (@OptaJose) ٩ مارس ٢٠١٩
200 — SÁBADO
168 — Domingo
18 — Miércoles
16 — Martes
4 — Jueves
3 — Lunes
0 — Viernes
Cine. pic.twitter.com/L9Jw7hmBu4
واستطاع ميسي أن يحرز أهدافه في الليغا خلال 6 أيام من الأسبوع فقط، هي من السبت إلى الخميس، ولم يحرز خلال مسيرته أي هدف يوم الجمعة.
10 — @FCBarcelona’s Lionel Messi is the top scorer (26 goals) and the top assister (12 assists) in the top five European leagues this season. Star. pic.twitter.com/S1qsjOPmt4— OptaJose (@OptaJose) ٩ مارس ٢٠١٩
كما يعتبر ميسي الأكثر تسجيلاً (26) وصنعاً للأهداف (12) في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)