رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم يكشف حقيقة إلغاء الدوري والكأس

وقال أبو ريدة في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "كورة كل يوم"، "لا توجد أي نية لإلغاء مسابقتي الدوري أو الكأس هذا الموسم"، وفقا لموقع "في الجول".

وتابع أبو ريدة "الاستعدادات لأمم أفريقيا تسير بشكل جيد، وذلك لن يمنعنا من استكمال مسابقتي الدوري والكأس".



وبالحديث عن أمم أفريقيا أوضح أبو ريدة "قرار تأجيل أمم أفريقيا لمدة أسبوع رغم أنه قرار الاتحاد الأفريقي إلا أنه جاء في صالحنا"، وفقا لموقع "كورة".

وشدد "هذا يمنحنا وقت كاف للتجهيز للبطولة عقب نهاية شهر رمضان".

وعن استبعاد ملعب بورسعيد قال أبو ريدة: "بالفعل خرج استاد بورسعيد من حسابات استضافة مباريات أمم أفريقيا".

وأتم رئيس اتحاد الكرة المصري تصريحاته، "استاد السلام دخل الحسابات مرة أخرى بعد استبعاد استاد بورسعيد".

وتواصل لجان التفتيش بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" جولاتها في مصر لمعاينة الملاعب المرشحة لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019.

وتصل غدا الأحد لجنة تفتيش لمعاينة الملاعب المرشحة من جانب الملف المصري، والتي تضم 10 ملاعب قبل الاستقرار على 6 ملاعب نهائية والتى ستستضيف المسابقة الأفريقية الأكبر.

وكان الاتحاد الأفريقي، قد منح مصر حق استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بدلا من الكاميرون، وذلك بعدما تم اكتساح المنافس جنوب أفريقيا في عملية التصويت بنتيجة 16 صوتا مقابل صوت وحيد للملف الجنوب إفريقي.

عاجل.. مصر تفوز بشرف تنظيم كأس الامم الإفريقية ٢٠١٩ #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/YfK1pjhOgg — CAF — عربي (@caf_online_AR) ٨ يناير ٢٠١٩

وتقام بطولة الأمم الأفريقية 2019 في مصر، حيث ستنطلق في موعدها الجديد يوم 21 يونيو/حزيران المقبل، بعد أن كان من المنتظر انطلاقها يوم 14 من الشهر ذاته.