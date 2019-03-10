كوتينيو يسعى لخيانة برشلونة على طريقة نيمار

اقترب نجم آخر من خيانة نادي برشلونة، مثلما حدث مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، عندما كسر الشرط الجزائي في عقده وانتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت تقارير صحفية بريطانية، صادرة صباح اليوم الأحد، إن البرازيلي فيليب كوتينيو، جناح فريق برشلونة الإسباني، تحدث مع عدد من لاعبي مانشستر يونايتد، بشأن انتقاله إلى صفوف الشياطين الحمر، في صفقة تقدر بـ100 مليون يورو، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

Philippe Coutinho issues come-and-get-me plea to Premier League giantshttps://t.co/n7Q3HVsFBl pic.twitter.com/8owCKb6y27 — Mirror Football (@MirrorFootball) ١٠ مارس ٢٠١٩

وخلال خروج كوتينيو من مباراة رايو فاليكانو، أمس السبت، كبديل بالدقيقة 80 لصالح زميله "إيفان راكيتيتش" كانت هناك بعض صافرات الاستهجان من الجماهير ضد لاعبها.

وبحسب صحيفة "ماركا"، يرجع السبب وراء هذه الصافرات إلى عدم استعادة اللاعب أداءه المعروف عنه — حتى الآن — والذي كان يتميز به في فترة تواجده بناديه السابق ليفربول.

وأشارت ميرور، إلى أن اليونايتد ليس الوحيد المهتم بخدمات كوتينيو، ولكن باريس سان جيرمان يراقب أيضا موقف النجم البرازيلي.

واعترف كوتينيو بأنه يفتقد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، موضحا أنه يدرك عدم رغبة ناديه السابق (ليفربول) في إعادته.

El Camp Nou se harta de Coutinho: el brasileño, despedido por la grada con algunos silbidos, sigue sin entrar en juego https://t.co/Aw4BkOxR3L Por @MCTorresA #BarçaRayo — MARCA (@marca) ٩ مارس ٢٠١٩

وأوضحت الصحيفة أن قرار كوتينيو بالانتقال إلى مانشستر يونايتد، لن يسعد جمهور ليفربول الذي كان يدعمه بقميص الريدز، خاصة أن العودة إلى البريميرليغ عبر بوابة الغريم الأزلي، يمثل خيانة لقلعة الأنفيلد.

وانتقل كوتينيو إلى صفوف برشلونة في يناير 2018 بمبلغ مالي كبير وصل إلى 140 مليون يورو، لكن مستوى اللاعب أقل من المتوسط وهو ما لا يرضى به الجمهور الكتالوني العاشق لناديه.