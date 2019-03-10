مشجع يوجه "لكمة" إلى لاعب خلال مبارة في الدوري الإنجليزي (فيديو + صور)

وبحسب صحيفة ذا غارديان، وجه المشجع لكمة إلى جاك غريليش، لاعب وسط أستون فيلا خلال مواجهة برمنجهام سيتي.
وركض المشجع نحو الملعب في استاد سانت أندرو وتوجه مباشرة إلى غريليش، الذي لم يلحظ دخوله، قبل أن يوجه لكمة في وجه اللاعب.
وسقط غريليش أرضا بينما تدخل المراقب وثنائي أستون فيلا جلين فيلان وتامي أبراهام للإمساك بالرجل.
🏴 @JackGrealish1’s Sunday:— SPORF (@Sporf) ١٠ مارس ٢٠١٩
👨✈️ Captains his boyhood club on derby day.
👊 Attacked by a @BCFC fan.
🤷♂ Laughed it off with no retaliation.
⚽ Scores for @AVFCOfficial.
🎉 Celebrates with fans in the away end.
🤷♂ Manhandled by a steward.
✅ Wins the derby.
🙌 Hero. pic.twitter.com/yFfnGHy104
ونهض قائد أستون فيلا بعد ثوان قليلة وتم استئناف اللعب بعدما أبعد المراقبون والمشرفون هذا المشجع، الذي كان يرسل قبلات إلى الجماهير، خارج الملعب.
وقالت الشرطة في وقت لاحق إنه تم القبض على هذا المشجع.
Shocking scenes in the Championship.— ESPN FC (@ESPNFC) ١٠ مارس ٢٠١٩
A Birmingham fan ran onto the pitch and punched Aston Villa’s Jack Grealish 😳 pic.twitter.com/8cJcxOWjtV
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