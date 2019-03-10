مشجع يوجه "لكمة" إلى لاعب خلال مبارة في الدوري الإنجليزي (فيديو + صور)

شهدت مباراة أستون فيلا وبرمنغهام سيتي في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، اقتحام مشجع أرضية الملعب، كما بالاعتداء على أحد لاعبي أستون فيلا.

وبحسب صحيفة ذا غارديان، وجه المشجع لكمة إلى جاك غريليش، لاعب وسط أستون فيلا خلال مواجهة برمنجهام سيتي.

وركض المشجع نحو الملعب في استاد سانت أندرو وتوجه مباشرة إلى غريليش، الذي لم يلحظ دخوله، قبل أن يوجه لكمة في وجه اللاعب.

وسقط غريليش أرضا بينما تدخل المراقب وثنائي أستون فيلا جلين فيلان وتامي أبراهام للإمساك بالرجل.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @JackGrealish1’s Sunday:



👨‍✈️ Captains his boyhood club on derby day.



👊 Attacked by a @BCFC fan.



🤷‍♂ Laughed it off with no retaliation.



⚽ Scores for @AVFCOfficial.



🎉 Celebrates with fans in the away end.



🤷‍♂ Manhandled by a steward.



✅ Wins the derby.



🙌 Hero. pic.twitter.com/yFfnGHy104 — SPORF (@Sporf) ١٠ مارس ٢٠١٩

ونهض قائد أستون فيلا بعد ثوان قليلة وتم استئناف اللعب بعدما أبعد المراقبون والمشرفون هذا المشجع، الذي كان يرسل قبلات إلى الجماهير، خارج الملعب.

وقالت الشرطة في وقت لاحق إنه تم القبض على هذا المشجع.





وانتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، التصرفات الطائشة للفرد الذي تعدى على الملعب في سانت أندروز بعد ظهر الأحد.

Shocking scenes in the Championship.



A Birmingham fan ran onto the pitch and punched Aston Villa’s Jack Grealish 😳 pic.twitter.com/8cJcxOWjtV — ESPN FC (@ESPNFC) ١٠ مارس ٢٠١٩

وقال نادي برمنغهام سيتي في بيان، "إنه يعتذر للاعب جاك غريليش وأستون فيلا عن أي حادث في مباراة القمة بعد ظهر اليوم". مضيفا، "نحن نستنكر سلوك الفرد الذي ارتكب هذا الفعل ونطمئن أنه سيتم منعه من حضور المباريات نهائيا، كما سيدعم النادي أي عقوبة أخرى قد يواجهها هذا الشخص في نظر القانون.