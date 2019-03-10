بالفيديو... أهداف مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد (2-0) في الدوري الإنجليزي

حقق أرسنال الفوز على ضيفه مانشستر يونايتد في الجولة 30 من الدوري الإنجليزي بهدفين دون رد.

سجل ثنائية أصحاب الأرض جرانيت تشاكا وأوباميانغ من ركلة جزاء في الدقيقتين 12 و69.

بهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد السادس.