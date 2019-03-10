بالفيديو... جماهير "الطليعة" السوري تفاجئ إبراهيم عالمة بموقف مؤثر

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي جماهير نادي الطليعة وهي تهتف للحارس السوري إبراهيم عالمة، وكانت تحمل لافتة كتب عليها "أمك هي أمنا"، وذلك على ملعب النادي في محافظة حماة، قبل المباراة التي جمعت كل من ناديهم الطليعة ونادي الوحدة ضمن منافسات الأسبوع التاسع عشر من الدوري السوري الممتاز.

ووجهت جماهير الطليعة رسالة للعالمة عبر هتافاتها بأن لا يهتم بما تعرض له من شتائم ومسبات (قالت الصفحة إنه تعرض لها من قبل جمهور فريق الجيش)، وبأنه أكبر من ذلك الموقف التي تعرض له، ورددوا بأن والدته وأهله هم بمثابة أهلهم كذلك.

ورد العالمة على الجماهير بالقول: "أنا واحد منكم، وأنتم أهلي، وأنا أكبر بمثل هذا الجمهور المحب".

وأظهر الفيديو العالمة وهو يرقص على أهازيج الجمهور معبراً عن سعادته، وانحنى تقديراً لهم وامتناناً لما منحوه من احترام ومحبة.

وعلّق العالمة على موقف جمهور نادي الطليعة بأن اللاعب يكتسب القوة والعزيمة والإصرار من تشجيع الجمهور ومحبتهم له.

يذكر أن إبراهيم عالمة تعرض الأسبوع الماضي لسيل من الشتائم من قبل جماهير نادي الجيش خلال المباراة التي جمعت ناديي الجيش والوحدة اللذين يشكلان قطبا كرة القدم داخل العاصمة دمشق.

ويحتدم الصراع في الموسم الحالي بين كل من الجيش والوحدة على لقب الدوري السوري بالإضافة إلى نادي تشرين متصدر الدوري الحالي إلى حد الآن.