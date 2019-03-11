تهديدات بالقتل للمشجع الذي هاجم لاعب أستون فيلا في الملعب

ألقت الشرطة البريطانية، أمس الأحد، القبض على المشجع الذي هاجم جاك غريليش، لاعب نادي أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، في أرض الملعب، خلال مباراة فريقه ضد نادي برمنغهام.

وركض الرجل من مدرج الفريق المضيف في ملعب سانت أندروز، خلال بداية مباراة ديربي مدينة برمنغهام، ووجه لكمة إلى لاعب خط وسط أستون فيلا.

وأرسل الرجل، الذي كان يرتدي سترة نادي برمنغهام سيتي، قبلات في الهواء باتجاه الجمهور بينما كان أفراد أمن الملعب يقتادونه إلى خارج أرض الملعب.

Thug who attacked Jack Grealish receives death threats https://t.co/bolSC0K7d5 pic.twitter.com/4B8leZ0fUd — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) ١١ مارس ٢٠١٩

وقالت شرطة وست ميدلاندز عبر موقع تويتر: "بعد الواقعة التي شهدها الملعب بسبب هجوم على لاعب أستون فيلا تم القبض على رجل وهو في طريقه إلى مركز الشرطة".

وأضافت الشرطة: "سيتم نشر مزيد من التفاصيل لاحقا".



وقالت أسرة هذا المشجع الذي يدعى بولس ميتشيل (27)، إنها تلقت تهديدات بالقتل، حيث قال أحدهم: "نحن قادمون بعد المباراة، سنقوم بحرق المكان (الذي يعمل فيه)، ثم حرق منزله، "وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وتابعت ساندرا زوجته: "عائلته قلقة. كنا جميعا نراقب ولم يكن أحد يصدق ما فعله بولس. إنه صاخب وليس شخصا لامعا، لكن هذا كان مجنونا تماما".